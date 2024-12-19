Грядущие видеокарты Nvidia серии RTX 50 получат «нейрорендеринг»

Функция призвана произвести прорыв в обработке и отображении графики — более высокое качество изображения и производительность, возможно, благодаря внедрению DLSS 4.0.

Согласно утечкам, RTX 5090 будет предлагать 32 ГБ памяти GDDR7, а RTX 5080 — 16 ГБ. Inno3D, еще один партнер Nvidia, на выставке CES покажет усовершенствованные ИИ-функции, такие как DLSS, а также другие улучшения, например, более совершенные ядра рейтрейсинга.

Судя по данным СМИ, может быть анонсировано до пяти новых моделей, включая RTX 5090D отдельно для китайского рынка.