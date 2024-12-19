Опубликовано 19 декабря 2024, 07:301 мин.
Грядущие видеокарты Nvidia серии RTX 50 получат «нейрорендеринг»С функциями искусственного интеллекта
Предстоящие видеокарты Nvidia серии RTX 50 должны привлечь огромное внимание на выставке CES 2025. Так, новые утечки раскрывают подробности мощных моделей. Карты, включая RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, как сообщается, будут оснащены технологией «Neural Rendering».
Функция призвана произвести прорыв в обработке и отображении графики — более высокое качество изображения и производительность, возможно, благодаря внедрению DLSS 4.0.
Согласно утечкам, RTX 5090 будет предлагать 32 ГБ памяти GDDR7, а RTX 5080 — 16 ГБ. Inno3D, еще один партнер Nvidia, на выставке CES покажет усовершенствованные ИИ-функции, такие как DLSS, а также другие улучшения, например, более совершенные ядра рейтрейсинга.
Судя по данным СМИ, может быть анонсировано до пяти новых моделей, включая RTX 5090D отдельно для китайского рынка.