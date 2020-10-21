Грядущий флагманский процессор Intel будет медленнее аналога от AMD

Также Overclockers.ru напомнил результаты одноядерного теста одного из инженерных образцов Rocket Lake-S в Cinebench R20 — 610 баллов. И этого мало, чтобы обойти новый AMD Ryzen 9 5900Х. Данная модель показала результат 629 баллов.

Напомним, анонс новых Rocket Lake-S ожидается в первом квартале 2021 года. Модели Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 представили недавно.