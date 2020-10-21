Компьютеры
Вчера 21:09
Грядущий флагманский процессор Intel будет медленнее аналога от AMD
Новые Intel представят в следующем году
В сети появились результаты одноядерных тестов настольных процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. Они уступают аналогам от AMD.
Портал Overclockers.ru опубликовал сравнительную таблицу с тактовыми частотами процессоров Intel. У флагманской восьмиядерной модели Core i9-11900K частота одного ядра в Boost-режиме составляет 5,3 ГГц. Boost-частота по всем ядрам равна 4,8 ГГц.
Overclockers
Также Overclockers.ru напомнил результаты одноядерного теста одного из инженерных образцов Rocket Lake-S в Cinebench R20 — 610 баллов. И этого мало, чтобы обойти новый AMD Ryzen 9 5900Х. Данная модель показала результат 629 баллов.
Напомним, анонс новых Rocket Lake-S ожидается в первом квартале 2021 года. Модели Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 представили недавно.