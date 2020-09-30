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Грядущий игровой процессор AMD побил модель Intel в тесте
Новинку презентуют в октябре
В октябре AMD должна представить новые процессоры на микроархитектуре Zen 3. В сети уже появились результаты модели под названием Ryzen 7 5800X в тесте.
Инженерный образец процессора тестировали в Ashes of Singularity. Его запускали в разрешении 1080p, 1440p и 4K. Как видно из таблицы, при высоком разрешении Ryzen 7 5800X серьёзно обогнал своего соперника Intel Core i9-10900K. Он был почти на 20% быстрее. Старый Ryzen 7 3800X новинка тоже, конечно, обогнала.
Что интересно, AMD Ryzen 7 5800X — это восьмиядерный процессор, а Core i9-10900K — десятиядерный. Стоит отметить, что пока неизвестна тактовая частота, на которой работают новые процессоры.
Презентация моделей AMD ожидается 20 октября.