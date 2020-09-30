Грядущий игровой процессор AMD побил модель Intel в тесте

Инженерный образец процессора тестировали в Ashes of Singularity. Его запускали в разрешении 1080p, 1440p и 4K. Как видно из таблицы, при высоком разрешении Ryzen 7 5800X серьёзно обогнал своего соперника Intel Core i9-10900K. Он был почти на 20% быстрее. Старый Ryzen 7 3800X новинка тоже, конечно, обогнала.