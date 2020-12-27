Грядущий процессор Intel для компьютеров побил в тесте новый AMD Ryzen 7 5800X

Стоит отметить, что информация касается инженерных образцов процессоров. Все три чипа имеют конфигурацию в 8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти L3 и 4 МБ кэш-памяти L2. Разница между моделями заключается в частотах и TDP.

Модели Intel Core i9-11900K и the Core i7-11700K будут самыми быстрыми разблокированными процессорами в семействе. Их базовый показатель TDP составит 125 Вт. Образец Intel Core i9-11900 работает на базовой частоте 1,80 ГГц, на boost-частоте 4,5 ГГц (одно ядро) и 4,0 ГГц (все ядра).

Что касается Core i7-11700K, то здесь базовая частота равна 3,40 ГГц, boost-частота 4,80 ГГц (одно ядро) и 4,30 ГГц (все ядра). У Core i7-11700 показатели таковы: 1,80 ГГц, 4,4 ГГц и 3,8 ГГц соответственно.

Также источники поделились результатами однопоточных тестов Core i9-11900K в бенчмарках. По баллам он обходит AMD Ryzen 7 5800X.