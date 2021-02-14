Грядущий процессор Intel выкрали и протестировали

Это сделало румынское издание Lab501. Оно, по сути, нарушило эмбарго Intel на публикацию обзора, и да и сам чип добыло нелегально.

Известно, что Core i7-11700K получит восемь ядер и 16 потоков, будет использовать вариант архитектуры Cypress Cove, а boost-частота модели составит около 5 ГГц. Стоит понимать, что финальный образец может отличаться от инженерного, поэтому тестирование последнего даёт только приблизительную оценку процессора.

В синтетических бенчмарках в многоядерных тестах 11700K обошёл своего предшественника, но оказался хуже, чем десятиядерный 10900K. В одноядерных тестах процессор оказался лучше предыдущих моделей Intel. В играх 11700K показал себя так же, как 10900K и 5950X.

Правда, инженерный образец показал себя с плохой стороны по части энергопотребления. Но этот момент может быть улучшен в финальном варианте. В итоге 11700K может иметь производительность наравне с текущими флагманами.