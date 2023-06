GTX 1050 существовала в версии с 3 ГБ. В играх это что-то с чем-то...

Hogwarts Legacy шла с низким пресетом в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 31 к/с (с 3 ГБ) и 25 к/с (с 2 ГБ). В крайне редких событиях частота кадров снижалась до 24 к/с и 13 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась в 1080p 80% и на настройках графики Lowest. В среднем в ней частота кадров равнялась 34 к/с (3 ГБ) и 31 к/с (2 ГБ), в очень редких событиях - 14 к/с и 11 к/с.

Marvel's Spider-Man Remastered шла в 1080p с пресетом Very Low. Средний FPS здесь составил 43 к/с и 36 к/с (1050 3 и 2 ГБ соответственно), в крайне редких событиях - 25 к/с и 19 к/с.

В Far Cry 6 с пресетом Low и в 1080p в среднем удалось получить 43 к/с (1050 3 ГБ) и 40 к/с (1050 3 ГБ), в очень редких событиях - 36 и 31 к/с соответственно.

Вывод

В целом GTX 1050 3 ГБ показывает себя лучше, чем версия с 2 ГБ, но не намного. Разница в средней производительности во всех протестированных играх между этими вариантами видеокарт составила 14% (41 к/с и 36 к/с).

Конфигурация ПК: