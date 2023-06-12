GTX 1050 существовала в версии с 3 ГБ. В играх это что-то с чем-то...Вот чего от неё сегодня можно ожидать
В выпуске на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперт проверил, какую производительность сможет обеспечить GTX 1050 с 3 ГБ памяти в современных играх. Вышла эта видеокарта в 2018 году (а версия с 2 ГБ - в 2016 году).
Видеокарту GTX 1050 с 3 ГБ памяти сравнили с той же моделью, но с 2 ГБ видеопамяти. Насколько между ними велика разница в современных играх?
В Cyberpunk 2077 в 1080p с самым низким пресетом средняя частота кадров составила 31 к/с (GTX 1050 3 ГБ) и 28 к/с (GTX 1050 2 ГБ), в очень редких событиях значения находились на уровне 23 и 18 к/с.
Saints Row шла на низких настройках графики тоже в Full HD. Средний FPS в этом случае равнялся 45 к/с (3 ГБ) и 46 к/с (2 ГБ), в очень редких событиях - 25 и 27 к/с.
Red Dead Redemption 2 не смогла запуститься вообще.
Forza Horizon 5 запускалась с низким пресетом в 1080p. В среднем в этой игре производительность составила 63 к/с (3 ГБ) и 55 к/с (2 ГБ), а в крайне редких событиях - 51 и 44 к/с соответственно.
Hogwarts Legacy шла с низким пресетом в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 31 к/с (с 3 ГБ) и 25 к/с (с 2 ГБ). В крайне редких событиях частота кадров снижалась до 24 к/с и 13 к/с соответственно.
The Last of Us запускалась в 1080p 80% и на настройках графики Lowest. В среднем в ней частота кадров равнялась 34 к/с (3 ГБ) и 31 к/с (2 ГБ), в очень редких событиях - 14 к/с и 11 к/с.
Marvel's Spider-Man Remastered шла в 1080p с пресетом Very Low. Средний FPS здесь составил 43 к/с и 36 к/с (1050 3 и 2 ГБ соответственно), в крайне редких событиях - 25 к/с и 19 к/с.
В Far Cry 6 с пресетом Low и в 1080p в среднем удалось получить 43 к/с (1050 3 ГБ) и 40 к/с (1050 3 ГБ), в очень редких событиях - 36 и 31 к/с соответственно.
Вывод
В целом GTX 1050 3 ГБ показывает себя лучше, чем версия с 2 ГБ, но не намного. Разница в средней производительности во всех протестированных играх между этими вариантами видеокарт составила 14% (41 к/с и 36 к/с).
Конфигурация ПК:
- процессор i5-12400F;
- видеокарта GTX 1050 3 ГБ;
- оперативная память 32 ГБ DDR4 (2x16 ГБ).