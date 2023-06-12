GTX 1050 существовала в версии с 3 ГБ. В играх это что-то с чем-то...

Видеокарту GTX 1050 с 3 ГБ памяти сравнили с той же моделью, но с 2 ГБ видеопамяти. Насколько между ними велика разница в современных играх?

В Cyberpunk 2077 в 1080p с самым низким пресетом средняя частота кадров составила 31 к/с (GTX 1050 3 ГБ) и 28 к/с (GTX 1050 2 ГБ), в очень редких событиях значения находились на уровне 23 и 18 к/с.

Saints Row шла на низких настройках графики тоже в Full HD. Средний FPS в этом случае равнялся 45 к/с (3 ГБ) и 46 к/с (2 ГБ), в очень редких событиях - 25 и 27 к/с.

Red Dead Redemption 2 не смогла запуститься вообще.

Forza Horizon 5 запускалась с низким пресетом в 1080p. В среднем в этой игре производительность составила 63 к/с (3 ГБ) и 55 к/с (2 ГБ), а в крайне редких событиях - 51 и 44 к/с соответственно.