GTX 1060 3 ГБ против GTX 1650 4 ГБ: кто быстрее?Вот как они показывают себя в играх
В выпуске на YouTube-канале Hardware Tested протестировали в семи современных играх в Full HD видеокарты GTX 1650 4 ГБ и GTX 1060 3 ГБ.
Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре составила 29 к/с с GTX 1060 и 39 к/с с GTX 1650. Максимальный FPS равнялся 38 к/с и 51 к/с соответственно, минимальный - 21 к/с и 30 к/с соответственно.
GTA 5 тестировалась тоже на высоких настройках графики. Средний FPS составил в ней 152 к/с (GTX 1060 3 ГБ) и 119 к/с (GTX 1650 4 ГБ), максимальный - 182 к/с и 151 к/с соответственно, минимальный - 123 к/с и 83 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 49 к/с (GTX 1060) и 34 к/с (GTX 1650), максимальный FPS находился на уровне 67 к/с и 40 к/с соответственно, а минимальный - 41 к/с и 30 к/с.
The Witcher 3 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 79 к/с (1060) и 34 к/с (1650), максимальная - 99 к/с и 41 к/с соответственно, минимальная - 62 к/с и 25 к/с соответственно.
Apex Legends тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 86 к/с (GTX 1060) и 65 к/с (GTX 1650), максимальный - 114 к/с и 74 к/с соответственно, минимальный - 71 к/с и 60 к/с.
Battlefield 5 шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней составляла 58 к/с с GTX 1060 и 49 к/с с GTX 1650, максимальная - 75 к/с и 62 к/с соответственно, минимальная - 51 к/с и 43 к/с.
В CS:GO на высоких настройках удалось получить в среднем 315 к/с (с GTX 1060) и 224 к/с (с GTX 1650), максимально - 539 к/с и 320 к/с соответственно, минимально - 102 к/с и 95 к/с.
Вывод
В большинстве игр лучшие результаты показала GTX 1060 3 ГБ. Исключением стала Cyberpunk 2077, где GTX 1650 была лучше. В целом разница по средней производительности во всех проектах между GTX 1060 и GTX 1650 составила 36% (110 к/с и 81 к/с соответственно).
Игровая сборка с GTX 1650:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gainward GTX 1650 4 ГБ GDDR5 (Driver: 528.02);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Игровая сборка с GTX 1060 3 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1060 3 ГБ;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).