GTX 1060 3 ГБ против GTX 1650 4 ГБ: кто быстрее?

Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре составила 29 к/с с GTX 1060 и 39 к/с с GTX 1650. Максимальный FPS равнялся 38 к/с и 51 к/с соответственно, минимальный - 21 к/с и 30 к/с соответственно.

GTA 5 тестировалась тоже на высоких настройках графики. Средний FPS составил в ней 152 к/с (GTX 1060 3 ГБ) и 119 к/с (GTX 1650 4 ГБ), максимальный - 182 к/с и 151 к/с соответственно, минимальный - 123 к/с и 83 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 49 к/с (GTX 1060) и 34 к/с (GTX 1650), максимальный FPS находился на уровне 67 к/с и 40 к/с соответственно, а минимальный - 41 к/с и 30 к/с.