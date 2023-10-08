GTX 1080 против RTX 2060 и RTX 3050: кто быстрее?

Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 307 к/с (GTX 1080), 317 к/с (RTX 2060), 391 к/с (RTX 3050), максимальная - 378 к/с, 393 к/с и 347 к/с соответственно, минимальная - 247, 259 и 242 к/с соответственно.

Warzone 2.0 тестировалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 74 к/с, 77 к/с и 80 к/с (1080, 2060 и 3050 соответственно), максимальный - 87 к/с, 100 к/с и 95 к/с, минимальный - 53, 68 и 66 к/с.

В Witcher 3 с ультра-пресетом средняя производительность составляла 147 к/с (1080), 83 к/с (2060) и 67 к/с (3050), максимальный FPS - 178, 98 и 81 к/с соответственно, минимальный - 107, 58, 45 к/с.

Apex Legends шла на средних настройках. В среднем в этой игре удалось достичь 123 к/с (с GTX 1080), 128 к/с (с RTX 2060) и 117 к/с (с RTX 3050), максимум - 145, 145 и 141 к/с соответственно, минимум - 111, 110, 101 к/с соответственно.