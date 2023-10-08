GTX 1080 против RTX 2060 и RTX 3050: кто быстрее?Их протестировали в современных играх
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested сравнили производительность GTX 1080, RTX 2060 и RTX 3050 в Full HD в восьми играх.
Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составила 307 к/с (GTX 1080), 317 к/с (RTX 2060), 391 к/с (RTX 3050), максимальная - 378 к/с, 393 к/с и 347 к/с соответственно, минимальная - 247, 259 и 242 к/с соответственно.
Warzone 2.0 тестировалась на ультра-настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 74 к/с, 77 к/с и 80 к/с (1080, 2060 и 3050 соответственно), максимальный - 87 к/с, 100 к/с и 95 к/с, минимальный - 53, 68 и 66 к/с.
В Witcher 3 с ультра-пресетом средняя производительность составляла 147 к/с (1080), 83 к/с (2060) и 67 к/с (3050), максимальный FPS - 178, 98 и 81 к/с соответственно, минимальный - 107, 58, 45 к/с.
Apex Legends шла на средних настройках. В среднем в этой игре удалось достичь 123 к/с (с GTX 1080), 128 к/с (с RTX 2060) и 117 к/с (с RTX 3050), максимум - 145, 145 и 141 к/с соответственно, минимум - 111, 110, 101 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 55 к/с (1080), 79 к/с (2060) и 71 к/с (3050), максимальная - 75 к/с, 98 к/с и 85 к/с, минимальная - 41 к/с, 69 к/с и 60 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней находился на уровне 76 к/с, 83 к/с и 93 к/с (с GTX 1080, RTX 2060 и RTX 3050 соответственно), максимальный - 98, 100, 111 к/с соответственно, минимальный - 61, 69, 77 к/с соответственно.
God Of War запускалась с графикой Original. Средняя производительность в этой игре составляла 127 к/с (GTX 1080), 125 к/с (RTX 2060) и 111 к/с (RTX 3050), максимальный FPS - 142 к/с, 133 к/с и 121 к/с соответственно, минимальный FPS - 118, 113 и 102 к/с соответственно.
В игре Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом средняя частота кадров равнялась 56 к/с (1080), 58 к/с (2060) и 54 к/с (3050), максимальная - 63, 64 и 61 к/с соответственно, минимальная - 49, 54 и 47 к/с соответственно.
Вывод
В среднем во всех играх лучше других показателя себя видеокарта RTX 3050. Разница между ней и GTX 1080 составила 2% (123 к/с и 121 к/с), между ней и RTX 2060 - 3% (123 к/с и 119 к/с).
Тестовый стенд с GTX 1080 8 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1080 8 ГБ;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с RTX 2060:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2060 6 ГБ (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с RTX 3050:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Asus RTX 3050 8 ГБ (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).