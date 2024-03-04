GTX 1630 проверили в 27 играх в марте 2024 г.

Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Performance. В среднем частота кадров в ней находилась на уровне 31 к/с.

Battlefield 2042 тестировалась на низких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составляла около 60 к/с.

COD Warzone 3 шла на минимальной графике, с FSR 3 FG Quality. Средний FPS в ней равнялся 68 к/с.

В игре Counter-Strike 2 с пресетом Low удалось в среднем получить 150 к/с.

Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium, FSR 2.2 Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 55 к/с.