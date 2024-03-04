GTX 1630 проверили в 27 играх в марте 2024 г.Чего от неё можно ожидать
Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Performance. В среднем частота кадров в ней находилась на уровне 31 к/с.
Battlefield 2042 тестировалась на низких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составляла около 60 к/с.
COD Warzone 3 шла на минимальной графике, с FSR 3 FG Quality. Средний FPS в ней равнялся 68 к/с.
В игре Counter-Strike 2 с пресетом Low удалось в среднем получить 150 к/с.
Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium, FSR 2.2 Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 55 к/с.
Посмотреть всё в динамике вы можете на видео ниже.
Вывод
В среднем вы можете ожидать в современных играх в 1080p от GeForce GTX 1630 примерно 54 к/с.
Тестовый стенд: - процессор Intel Core i7 13 700 5.2GHz; - видеокарта GAINWARD GeForce GTX 1630 4GB GDDR6 GHOST; - оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB; - материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX; - NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB; - HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache; - NVME 2TB WD Green; - HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache; - блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze; - операционная система Windows 11 Pro 22H2.