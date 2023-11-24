GTX 1660 6 ГБ против более дорогой RTX 2060 Super 8 ГБ: есть ли ощутимый прирост

GTX 1660 6 ГБ против более дорогой RTX 2060 Super 8 ГБ: есть ли ощутимый приростИх сравнили в девяти играх
На YouTube-канале Hardware Tested протестировали в Full HD сборки с RTX 2060 Super и GTX 1660. Сильно ли большая между ними разница по FPS?
Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. В среднем в игре удалось получить 80 к/с с GTX 1660 и 108 к/с с RTX 2060 Super. Максимальный FPS равнялся 94 к/с и 132 к/с соответственно, минимальный - 68 к/с и 87 к/с соответственно.
В игре Red Dead Redemption 2 на настройках графики Epic средняя частота кадров составляла 42 к/с (GTX 1660) и 67 к/с (RTX 2060 Super), максимальная - 50 к/с и 76 к/с соответственно, минимальная - 0 к/с и 61 к/с соответственно.
Игра Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 221 к/с и 298 к/с (с GTX 1660 и RTX 2060 Super соответственно), максимальный FPS - 259 к/с и 369 к/с соответственно, минимальный - 183 к/с и 223 к/с соответственно.
Rust тестировалась с настройками графики 1/100. В среднем FPS в этой игре равнялся 82 к/с (с GTX 1660) и 112 к/с (с RTX 2060 Super), максимальный FPS - 93 к/с и 123 к/с соответственно, минимальный - 69 к/с и 94 к/с соответственно.
Valheim шла с пресетом High. Средний FPS в ней составлял 75 к/с (1660) и 154 к/с (2060S), максимальный - 84 к/с и 177 к/с соответственно, минимальный - 66 к/с и 135 к/с соответственно.
Warzone 2 запускалась на настройках графики High/Medium. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 66 к/с и 85 к/с (с GTX 1660 и RTX 2060 Super соответственно), максимальная - 83 к/с и 100 к/с соответственно, минимальная - 57 к/с и 78 к/с соответственно.
Игра The Witcher 3 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 61 к/с (GTX 1660) и 70 к/с (RTX 2060 Super), максимальная - 65 к/с и 79 к/с соответственно, минимальная - 55 к/с и 62 к/с соответственно.
В игре Apex Legends с высоким пресетом средняя частота кадров составляла 127 к/с и 179 к/с (с GTX 1660 и RTX 2060 Super соответственно), максимальный FPS - 153 к/с и 244 к/с, минимальный - 104 к/с и 139 к/с соответственно.
Battlefield 5 запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 44 к/с (GTX 1660) и 77 к/с (RTX 2060 Super), максимальный - 60 к/с и 97 к/с соответственно, минимальный - 37 к/с и 64 к/с соответственно.
Вывод
Для игр из двух видеокарт лучше подходит RTX 2060 Super. Причём разница по среднему FPS между ней и GTX 1660 составила во всех протестированных играх около 43% (127 к/с и 89 к/с соответственно).
Тестовый стенд с GTX 1660:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte GTX 1660;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с RTX 2060 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2060 Super;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).