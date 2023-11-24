GTX 1660 6 ГБ против более дорогой RTX 2060 Super 8 ГБ: есть ли ощутимый прирост

Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. В среднем в игре удалось получить 80 к/с с GTX 1660 и 108 к/с с RTX 2060 Super. Максимальный FPS равнялся 94 к/с и 132 к/с соответственно, минимальный - 68 к/с и 87 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption 2 на настройках графики Epic средняя частота кадров составляла 42 к/с (GTX 1660) и 67 к/с (RTX 2060 Super), максимальная - 50 к/с и 76 к/с соответственно, минимальная - 0 к/с и 61 к/с соответственно.

Игра Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 221 к/с и 298 к/с (с GTX 1660 и RTX 2060 Super соответственно), максимальный FPS - 259 к/с и 369 к/с соответственно, минимальный - 183 к/с и 223 к/с соответственно.

Rust тестировалась с настройками графики 1/100. В среднем FPS в этой игре равнялся 82 к/с (с GTX 1660) и 112 к/с (с RTX 2060 Super), максимальный FPS - 93 к/с и 123 к/с соответственно, минимальный - 69 к/с и 94 к/с соответственно.