GTX 1660 Super протестировали в 30 играх

GTX 1660 Super протестировали в 30 играхКакие результаты эта видеокарта показывает сегодня?
На YouTube-канале GameGangsta выяснили, какой производительности можно ожидать в современных играх от видеокарты GTX 1660 Super 6 ГБ.
Фото: GameGangsta
Эксперты YouTube-канала GameGangsta запустили на компьютере с видеокартой GTX 1660 Super и процессором Ryzen 3 3100 несколько старых и новых игр.
Из игр 2022 года были God of War, Dying Light 2, Elden Ring, Ghostwire Tokyo, Shadow Warrior 3, Sniper Elite 5, Stray, F1 2022, Spider-Man Remastered.
В God of War в среднем удалось получить в 1080p с ультра-пресетом и FSR 2.0 Quality - 60 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 33 к/с.
Dying Light 2 запускалась в разрешении Full HD на высоких настройках графики с FSR Ultra. Средний FPS в этом случае равнялся 47 к/с, а крайне редких событиях - 4 к/с.
Elden Ringшла в 1440p с пресетом Maximum. В среднем в этой игре частота кадров составляла 59 к/с, в очень редких событиях - 22 к/с.
Игра Ghostwire Tokyo шла в 1080p с ультра-графикой и FSR Ultra. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 80 к/с, в крайне редких событиях - 3 к/с.
GameGangsta
В Shadow Warrior 3 в 1440p с высоким пресетом средний FPS составлял 48 к/с. В очень редких событиях частота кадров снижалась до 3 к/с.
Sniper Elite 5 запускалась в разрешении 1080p с пресетом Ultra и FSR Ultra. В среднем в этой игре удалось достичь 76 к/с, в крайне редких событиях - 41 к/с.
Stray шла в Full HD на высоких настройках графики. Средняя частота кадров равнялась в данной игре 53 к/с, а в очень редких событиях - 3 к/с.
F1 2022 шла в 1080p с пресетом Ultra High. Средняя производительность в игре составляла 85 к/с, в крайне редких событиях - 29 к/с.
Spider-Man Remastered запускался в 1440p с очень высоким пресетом и FSR 2.0 Quality. В среднем частота кадров в этом случае составляла 62 к/с, в очень редких событиях - 9 к/с.
С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Во всех 30 играх средняя производительность GTX 1660 Super равнялась 63 к/с. Лучше всего результаты были в Apex Legends (101 к/с), хуже всего - в Battlefield 2042 (40 к/с).
Характеристики компьютерной сборки:
- процессор AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz 18MB Cache AM4;
- материнская плата ASUS PRIME A320M-F A320 AM4 DDR4 3200(O.C.) MHz USB 3.1;
- оперативная память Silicon Power XPower 16 GB (2x8) 3200 MHz DDR4 CL16;
- видеокарта MSI GEFORCE GTX 1660 SUPER AERO ITX OC 6GB GDDR6 192bit;
- SSD Alpin SSD120 Hard Disk SSD 2.5" 120GB;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус XIGMATEK MASTER X 4x120mm ARGB;
- блок питания BitFenix 750W M 750 80+ Gold;
- операционная система Windows 11.