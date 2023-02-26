GTX 1660 Super протестировали в 30 играх

Эксперты YouTube-канала GameGangsta запустили на компьютере с видеокартой GTX 1660 Super и процессором Ryzen 3 3100 несколько старых и новых игр.

Из игр 2022 года были God of War, Dying Light 2, Elden Ring, Ghostwire Tokyo, Shadow Warrior 3, Sniper Elite 5, Stray, F1 2022, Spider-Man Remastered.

В God of War в среднем удалось получить в 1080p с ультра-пресетом и FSR 2.0 Quality - 60 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 33 к/с.

Dying Light 2 запускалась в разрешении Full HD на высоких настройках графики с FSR Ultra. Средний FPS в этом случае равнялся 47 к/с, а крайне редких событиях - 4 к/с.

Elden Ringшла в 1440p с пресетом Maximum. В среднем в этой игре частота кадров составляла 59 к/с, в очень редких событиях - 22 к/с.

Игра Ghostwire Tokyo шла в 1080p с ультра-графикой и FSR Ultra. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 80 к/с, в крайне редких событиях - 3 к/с.