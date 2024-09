GTX 780 Ti 11-летней давности тянет даже новые игры. Но не все

Эксперт YouTube-канала Live Games проверил, какие игры смогут запуститься с GTX 780 Ti и как они будут идти в Full HD со сглаживанием. Не удалось поиграть в The Last of Us Part 1, Uncharted 4, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Remnant II, Elder Ring, Horizon Forbidden West.

Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7 5800X, видеокарту GTX 780 Ti, матплату Asus TUF B550, оперативную память Patriot Viper Stell 32 ГБ, SSD 2х Patriot VP4300, блок питания Thermaltake 750 Вт.

Crysis 3 запускалась с максимальной графикой. В среднем в ней удалось получить 40-50 к/с.

Tomb Raider 2013 с графикой Custom (ультра) шёл со средним FPS 35-45 к/с. Максимальная же частота кадров была 60.

В игре Watch Dogs с пресетом Custom (ультра) средняя производительность составляла 50 к/с. Бывают также фризы.

Assassin's Creed Unity запускалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 30-40 к/с.

Watch Dogs 2 с графикой Very High шла со средней производительностью 35-40 к/с.

Far Cry 4 шла на ультра-графике. Средний FPS в этой игре составил 65-70 к/с.

В игре Battlefiled 4 с ультра-пресетом удалось получить в среднем 60-70 к/с.

The Witcher 3 шёл с высоким пресетом. Производительность в этой игре равнялась 45-50 к/с.

Battlefiled 1 с пресетом Ultra тестировался с частотой кадров 60-70 к/с.