GTX 780 Ti 11-летней давности тянет даже новые игры. Но не все

GTX 780 Ti 11-летней давности тянет даже новые игры. Но не всеПри этом во многие проекты было комфортно играть
Эксперт YouTube-канала Live Games проверил, какие игры смогут запуститься с GTX 780 Ti и как они будут идти в Full HD со сглаживанием. Не удалось поиграть в The Last of Us Part 1, Uncharted 4, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Remnant II, Elder Ring, Horizon Forbidden West.
Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7 5800X, видеокарту GTX 780 Ti, матплату Asus TUF B550, оперативную память Patriot Viper Stell 32 ГБ, SSD 2х Patriot VP4300, блок питания Thermaltake 750 Вт.
Crysis 3 запускалась с максимальной графикой. В среднем в ней удалось получить 40-50 к/с.
Tomb Raider 2013 с графикой Custom (ультра) шёл со средним FPS 35-45 к/с. Максимальная же частота кадров была 60.
В игре Watch Dogs с пресетом Custom (ультра) средняя производительность составляла 50 к/с. Бывают также фризы.
Assassin's Creed Unity запускалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 30-40 к/с.
Watch Dogs 2 с графикой Very High шла со средней производительностью 35-40 к/с.
Far Cry 4 шла на ультра-графике. Средний FPS в этой игре составил 65-70 к/с.
В игре Battlefiled 4 с ультра-пресетом удалось получить в среднем 60-70 к/с.
The Witcher 3 шёл с высоким пресетом. Производительность в этой игре равнялась 45-50 к/с.
Battlefiled 1 с пресетом Ultra тестировался с частотой кадров 60-70 к/с.
Quantum Break шла с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 45 к/с.
В PUBG удалось получить на средних настройках графики 80-90 к/с.
Игра Shadow of the Tomb Raider запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней FPS составлял 40-50 к/с.
Far Cry 5 шла с максимальной графикой. В игре средняя частота кадров равнялась 40-50 к/с.
Battlefield 5 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней была на уровне 40-45 к/с.
Apex Legends шла на низких настройках. В ней удалось получить больше 100 к/с.
Игра Control запускалась со средним пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 40-50 к/с.
Days Gone шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 40-50 к/с.
В игре Cyberpunk 2077 на средних настройках можно было получить 20-30 к/с.
Mafia Remake шла с высокой графикой. В среднем в этой игре частота кадров составляла 40-50 к/с.
Atomic Heart тестировалась со средним пресетом. Удалось здесь получить 55 к/с.
The Finals шла с низким пресетом. В ней производительность равнялась 55 к/с.
В CS2 с минимальными настройками удалось получить более 100 FPS.
Doom Eternal запускалась с высокой графикой. В среднем здесь FPS составил 20-30 к/с. На минималках - 40 к/с. Но даже в этом случае играть не особо комфортно.
Вывод
Запущенные с GTX 780 Ti игры по большей части были играбельными. Все результаты - выше.