GTX 970 с её «3,5 ГБ» — ваше спасение в период переоценённых видеокарт. Вот как на ней идут игры сегодня

GTX 970 с её «3,5 ГБ» — ваше спасение в период переоценённых видеокарт. Вот как на ней идут игры сегодняГрафический ускоритель протестировали в 30 играх
В рамках обзора на YouTube-канале GameGangsta протестировали быстродействие сборки с видеокартой Galax GTX 970 на операционной системе Windows 10 Pro в 30 играх. Среди них - Grand Theft Auto IV, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4, PUBG (Update 15.1), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 1), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, WRC 10, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite.
Что касается новейших проектов (2021 года), то в них удалось получить следующие результаты.
WRC 10 с пресетом Medium в 1080p шла со средним числом кадров в пределах 50 к/с. При этом в очень редких событиях быстродействие составляло 41 к/с.
В Sniper Ghost Warrior Contracts 2 в 1080p на средних настройках удалось получить 60-80 к/с в среднем и всего 3 к/с в очень редких событиях.
Также в 1080p и на средних настройках запускалась Days Gone. Здесь средний FPS составил около 75-80 к/с, в то время как в крайне редких событиях это значение опускалось до 4 к/с.
В Resident Evil Village с высокими установленными параметрами графики и в 1080p получилось в среднем примерно 50 к/с. В очень же редких событиях частота кадров равнялась 24 к/с.
Проект Deathloop запускался в 1080p с минимальными настройками. В среднем производительность здесь составляла около 60 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 46 к/с.
В Back 4 Blood на ультра-настройках в разрешении 1080p средний FPS составлял примерно 70-75 к/с, а в крайне редких событиях частота кадров опускалась до 11 к/с.
Far Cry 6 в 1080p с высоким пресетом позволяет достичь в среднем 50 к/с. В крайне редких событиях это число составляет 15 к/с.
Со средним пресетом и в 1080p в Call of Duty Vanguard удаётся получить 60-65 к/с в среднем и 26 к/с в очень редких событиях.
Forza Horizon 5 запускалась на высоких настройках в 1080p. Средний FPS здесь равняется 60-70 к/с, а значение в очень редких событиях составляет 27 к/с.
GTA III Definitive Edition идёт на высоких настройках в разрешении 1080p. В среднем в этой игре удаётся получить около 50-60 к/с. В крайне редких событиях число кадров снижается до 7 к/с.
С ультра-пресетом в 1080p можно играть в GTA Vice City Definitive Edition. В этом случае средний FPS составит примерно 50 к/с, а в очень редких событиях - 11 к/с.
Также на ультра-настройках и в разрешении 1080p запускалась GTA San Andreas Definitive Edition. В среднем здесь можно достичь примерно 50-70 к/с, а в крайне редких событиях - 2 к/с.
Battlefield 2042 на низких настройках в 1080p идёт со средней частотой в районе 60 к/с. В крайне редких событиях это значение снижается до 9 к/с.
Halo Infinite с низкими установленными параметрами в 1080p запускается со средним числом кадров, равным 55 к/с. В то же время в очень редких событиях производительность падает до 33 к/с.
Остальные значения производительности в играх вы можете увидеть на видео ниже.
Конфигурация тестового ПК:
- процессор AMD Ryzen 5 3600X 3,8GHz 35MB Cache Soket AM4;
- материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX AM4 DDR4 3466(OC);
- оперативная память Neo Forza 16GB(2x8GB) 3600MHz Black Faye DDR4;
- видеокарта Galax GTX 970 EX OC 4GB 256Bit GDDR5 (DX12);
- SSD SANDISK 500GB Ultra NVMe M2 SSD (2400/1750);
- HDD 1TB + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Dark X-FORCE 3X Fan ARGB LED USB 3.0;
- блок питания SHARKOON WPM Gold Zero 650W 80+ Gold Modular.
Напомним, GeForce GTX 970 вышла в свет в сентябре 2014 года на базе архитектуры Maxwell и техпроцесса 28 нм. На момент выхода считалась одной из самых экономичных и производительных видеокарт. Но уже в января 2015 года разразился скандал, когда энтузиасты выяснили, что NVIDIA искусственным образом урезала объём памяти видеокарты и скомпоновала 4 ГБ как "3 ГБ + 0.5 ГБ". В итоге фактически GTX 970 не могла использовать свыше 3.5 ГБ памяти в играх при декларируемых 4 ГБ видеопамяти. Часть покупателей подали на NVIDIA в суд и получили по $30 денежной компенсации за обман в характеристиках видеоускорителя.
По состоянию на январь 2022 года видеокарты GTX 970 доступны на рынке б/у по цене от 17 до 20 тысяч рублей. С учётом того, что близкие по производительности видеокарты GTX 1650 в подержанном состоянии стоят 23-25 тысяч, выбор устаревшей GTX 970 наравне с GTX 1060 3 ГБ — способ пересидеть "майнинговый бум" и играть в современные игры на низкой детализации без существенных денежных вливаний.