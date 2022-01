GTX 970 с её «3,5 ГБ» — ваше спасение в период переоценённых видеокарт. Вот как на ней идут игры сегодня

В рамках обзора на YouTube-канале GameGangsta протестировали быстродействие сборки с видеокартой Galax GTX 970 на операционной системе Windows 10 Pro в 30 играх. Среди них - Grand Theft Auto IV, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4, PUBG (Update 15.1), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 1), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, WRC 10, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite.

Что касается новейших проектов (2021 года), то в них удалось получить следующие результаты.

WRC 10 с пресетом Medium в 1080p шла со средним числом кадров в пределах 50 к/с. При этом в очень редких событиях быстродействие составляло 41 к/с.

В Sniper Ghost Warrior Contracts 2 в 1080p на средних настройках удалось получить 60-80 к/с в среднем и всего 3 к/с в очень редких событиях.

Также в 1080p и на средних настройках запускалась Days Gone. Здесь средний FPS составил около 75-80 к/с, в то время как в крайне редких событиях это значение опускалось до 4 к/с.

В Resident Evil Village с высокими установленными параметрами графики и в 1080p получилось в среднем примерно 50 к/с. В очень же редких событиях частота кадров равнялась 24 к/с.

Проект Deathloop запускался в 1080p с минимальными настройками. В среднем производительность здесь составляла около 60 к/с. В очень редких событиях она снижалась до 46 к/с.

В Back 4 Blood на ультра-настройках в разрешении 1080p средний FPS составлял примерно 70-75 к/с, а в крайне редких событиях частота кадров опускалась до 11 к/с.