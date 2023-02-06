GTX 980 Ti против GTX 1660S и GTX 1070: попробуйте угадать победителя

В игре Rainbow Six Extraction с высоким пресетом и 100% RS средняя производительность в 1080p составляла 101 к/с (GTX 980 Ti), 120 к/с (GTX 1660S) и 118 к/с (GTX 1070). В 1440p быстродействие в среднем равнялось 68 к/с, 81 к/с и 79 к/с соответственно.

Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12 и на настройках графики Medium. В разрешении 1080p средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с (GTX 980 Ti), 81 к/с (GTX 1660S) и 85 к/с (GTX 1070), в 1440p - 51, 59 и 60 к/с.

God of War запускалась с DX11, FRS Off и настройками графики Original. В 1080p в игре удалось получить в среднем 86 к/с с GTX 980 Ti, 91 к/с с GTX 1660S и 95 к/с с GTX 1070, в 1440p эти показатели равнялись 61, 64 и 67 к/с соответственно.

В Call of Duty: Warzone с DX12 и пресетом High удалось достичь в среднем в 1080p - 89 к/с, 88 к/с и 100 к/с (GTX 980 Ti, GTX 1660S и GTX 1070 соответственно), в 1440p - 64, 62 и 73 к/с.

Forza Horizon 5 шла с DX12 и на высоких настройках графики. В разрешении 1080p средняя производительность в игре равнялась 73 к/с (GTX 980 Ti), 94 к/с (GTX 1660S) и 91 к/с (GTX 1070), в 1440p - 55 к/с, 64 к/с и 69 к/с.