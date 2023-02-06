GTX 980 Ti против GTX 1660S и GTX 1070: попробуйте угадать победителя

GTX 980 Ti против GTX 1660S и GTX 1070: попробуйте угадать победителяТестировались видеокарты в 1080p и в 1440p
В выпуске на YouTube-канале NJ Tech эксперты выяснили, какая видеокарта в современных играх в 1080p и 1440p показывает себя лучше: GTX 980 Ti, GTX 1660S или GTX 1070.
Фото: NJ Tech
Авторы YouTube-канала NJ Tech сравнили производительность GTX 980 Ti (6 ГБ), GTX 1660S (6 ГБ) и GTX 1070 (8 ГБ) в 20 современных играх. Запускались все проекты в разрешении 1080p и 1440p. С характеристиками видеокарт вы можете ознакомиться ниже.
В игре Rainbow Six Extraction с высоким пресетом и 100% RS средняя производительность в 1080p составляла 101 к/с (GTX 980 Ti), 120 к/с (GTX 1660S) и 118 к/с (GTX 1070). В 1440p быстродействие в среднем равнялось 68 к/с, 81 к/с и 79 к/с соответственно.
Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12 и на настройках графики Medium. В разрешении 1080p средняя частота кадров в этой игре равнялась 72 к/с (GTX 980 Ti), 81 к/с (GTX 1660S) и 85 к/с (GTX 1070), в 1440p - 51, 59 и 60 к/с.
God of War запускалась с DX11, FRS Off и настройками графики Original. В 1080p в игре удалось получить в среднем 86 к/с с GTX 980 Ti, 91 к/с с GTX 1660S и 95 к/с с GTX 1070, в 1440p эти показатели равнялись 61, 64 и 67 к/с соответственно.
В Call of Duty: Warzone с DX12 и пресетом High удалось достичь в среднем в 1080p - 89 к/с, 88 к/с и 100 к/с (GTX 980 Ti, GTX 1660S и GTX 1070 соответственно), в 1440p - 64, 62 и 73 к/с.
Forza Horizon 5 шла с DX12 и на высоких настройках графики. В разрешении 1080p средняя производительность в игре равнялась 73 к/с (GTX 980 Ti), 94 к/с (GTX 1660S) и 91 к/с (GTX 1070), в 1440p - 55 к/с, 64 к/с и 69 к/с.
В Far Cry 6 с DX12 и настройками графики Medium средняя производительность в 1080p составляла 85 к/с (GTX 980 TI), 93 к/с (GTX 1660S) и 94 к/с (GTX 1070). В 1440p эти показатели равнялись 59, 65 и 68 к/с соответственно.
Hitman 3 запускалась с DX12 и пресетом Medium. В ней удалось достичь в среднем в 1080p - 82 к/с с Hitman 3, 95 к/с с GTX 1660S, 101 к/с с GTX 1070, в разрешении 1440p - 53 к/с, 62 к/с и 64 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках Medium с DX12. В разрешении 1080p в этой игре в среднем удалось получить 83 к/с (с GTX 980 TI), 96 к/с (с GTX 1660S), 95 к/с (с GTX 1070), в 1440p - 65 к/с, 72 к/с и 75 к/с соответственно.
Shadow of the Tomb Raider запускалась с DX12, самым высоким пресетом и TAA. В 1080p средняя частота кадров равнялась 74 к/с (GTX 980 TI), 88 к/с (GTX 1660S) и 89 к/с (GTX 1070), в 1440p - 53 к/с, 60 к/с и 60 к/с.
В PUBG на настройках графики High и с DX11 средняя производительность в 1080p составляла 112 к/с, 124 к/с и 126 к/с (с GTX 980 Ti, GTX 1660S и GTX 1070 соответственно), в 1440p - 81, 88 и 92 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете увидеть на изображениях выше.
Вывод
Во всех 20 игровых проектах лучшие показатели средней производительности были у GTX 1070. В 1080p разница между этой видеокартой и другими составляла 17% (GTX 980 TI) и 2% (GTX 1660S), в 1440p - 19% (GTX 980 TI) и 6% (GTX 1660S).
Нагрев выше всего был у видеокарты 980 TI, а самой энергоэффективной сборкой стала сборка с GTX 1660S.
Характеристики игровых компьютеров:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- видеокарта EVGA GTX 980 TI ACX2.0/MSI GTX 1070 Gaming X/MSI GTX 1660 Super Gaming X;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.