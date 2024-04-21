HighPoint представила RAID-карту с пропускной способностью в 56 ГБ/с

Этот контроллер может похвастаться пропускной способностью 56 ГБ/с. Она использует восемь линий PCIe Gen 5.0/4.0, управляемых чипом Broadcom PEX89048. Он использует инновационную коммутацию для раскрытия всего потенциала дисков NVMe в конфигурации RAID 0.

Технология коммутации HighPoint использует чип ExpressFabric для обхода ограничений отдельных линий PCIe и поддержания оптимальной целостности сигнала. Это позволяет добиться реальной производительности, превосходящей даже самые быстрые автономные NVMe-накопители. Однако стоит отметить, что существующие ограничения чувствительности линий PCIe не позволяют карте достичь абсолютного теоретического максимума в 64 ГБ/с.

Несмотря на впечатляющие результаты, Rocket 1608A, возможно, не является бесспорным чемпионом, пишет Tom’sHardware. Конкуренты, такие как GraidTech, заявляют о еще более высоких скоростях, достигающих 80 ГБ/с. Однако в таких решениях приоритет отдается скорости, а не избыточности данных и стабильности, которые обычно присутствуют в традиционных RAID-массивах.