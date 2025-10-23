Hisense представила «не уступающий кинотеатрам» домашний лазерный проектор

Проектор использует технологию Alpha dual-engine MCL с яркостью 6800 люмен и спектральной точностью более 99,99%. Поддерживаются HDR10, Dolby Vision и DTS: X, есть встроенная аудиосистема JBL 2.1.

Оптика включает кинематографическую линзу Hubble Red Label диаметром 122 мм с 17 элементами и 7-ступенчатой апертурой. Проектор обеспечивает контраст 8000:1 и динамический контраст до 5 000 000:1 с технологией DeepBlack. Разрешение превышает 160 lp/mm.

Vidda C5 может проецировать изображение до 300 дюймов на расстоянии 1,9−13,3 метров, поддерживает сдвиг линзы по вертикали ±130% и горизонтали ±46%, есть система автофокуса и выравнивания кадра работает с помощью камер и 3D ToF сенсоров.

Аппарат оснащён процессором MediaTek MT9681S, 8 ГБ RAM и 1 ТБ памяти, поддерживает 1080p@240Hz и 4K@60Hz, а также имеет HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и управление голосом.