HP поднимет цены на ПК из-за дефицита памяти

Опубликовано 25 февраля 2026, 22:301 мин.
HP поднимет цены на ПК из-за дефицита памятиУже начала искать поставщиков подешевле
HP отчиталась о неплохих результатах за первый квартал, но инвесторов это не обрадовало. Акции компании упали более чем на 6% после признания руководства, мол, растущие цены на память серьезно портят финансовые перспективы.
Выручка HP выросла на 7% и достигла 14,4 миллиарда долларов, превысив прогнозы аналитиков. Вот только заработать больше не получилось: чистая прибыль снизилась с 565 до 545 миллионов долларов. Причина — резкое подорожание памяти. Во втором квартале HP ожидает, что память будет стоить уже вдвое дороже, чем в предыдущем.
Чтобы не потерять прибыль, компания пошла на «непопулярные меры». Цены на компьютеры HP будут повышены. Кроме того, производитель ищет более дешевых поставщиков и рассматривает возможность уменьшения объема памяти в некоторых моделях ПК.
За последний год акции HP, кстати, потеряли почти половину стоимости, пишут СМИ.