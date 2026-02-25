HP поднимет цены на ПК из-за дефицита памяти

Выручка HP выросла на 7% и достигла 14,4 миллиарда долларов, превысив прогнозы аналитиков. Вот только заработать больше не получилось: чистая прибыль снизилась с 565 до 545 миллионов долларов. Причина — резкое подорожание памяти. Во втором квартале HP ожидает, что память будет стоить уже вдвое дороже, чем в предыдущем.

Чтобы не потерять прибыль, компания пошла на «непопулярные меры». Цены на компьютеры HP будут повышены. Кроме того, производитель ищет более дешевых поставщиков и рассматривает возможность уменьшения объема памяти в некоторых моделях ПК.

За последний год акции HP, кстати, потеряли почти половину стоимости, пишут СМИ.