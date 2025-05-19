HP представила сборку Omen 11 с i5−14400F, 32 ГБ RAM и RTX 5060Ti

Компьютер оснащён 10-ядерным процессором с 16 потоками, мощным блоком питания на 500 Вт с сертификатом 80PLUS Gold и эффективной системой охлаждения с двумя тепловыми трубками.

Для подключения доступны разные порты: спереди — три USB-A с пропускной способностью 5 Гбит/с, один USB-C с 10 Гбит/с и аудиоразъём 3,5 мм. Сзади находятся четыре USB-A 2.0, сетевой порт RJ45, ещё один аудиоразъём, а также HDMI и DisplayPort на видеокарте.

Поддерживаются современные стандарты связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Цена компьютера составляет 8199 юаней (92 000 рублей), а с государственной субсидией — 6559 юаней (73 000 рублей).