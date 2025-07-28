HP представила Z2 Mini G1a: компактный рабочий монстр на Ryzen AI Max+ с 128 ГБ оперативки

Устройство уже появилось в продаже на китайской площадке JD.com и будет доступно с 30 июля.

В топовой конфигурации новинка получила новейший процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 395, графику Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель PCIe на 2 ТБ. Стоимость — 21 999 юаней (около $3000).