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Компьютеры
Сегодня в 17:00

HP создала первый в мире монитор с функцией улучшения графики в играх

Старые игры будут выглядеть современнее
Компания HP сегодня представила монитор, который называет первым в мире с режимом Game Remaster. Это устройство может улучшать графику в играх.

Модель получила название Omen 25i. Монитор имеет сразу несколько функций для улучшения пользовательского опыта в играх. Первая — Dynamic Crosshair — динамически меняет цвет прицела в зависимости от окружения, чтобы он не исчезал на фоне. Кроме того, прицел можно легко настроить под себя: выбрать ему цвет, форму и т.д.

Что касается того самого режима Game Remaster, то он накладывает улучшающие фильтры на игры с не самым высоким разрешением (сглаживание, расширенная цветовая палитра), и картинка выглядит качественнее. Ещё монитор поддерживает опцию Shadow Vision, которая делает более детализированной картинку в тёмных локациях. Также пользователь получает удобную платформу для самостоятельной настройки изображения.

Слайд, который
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Монитор HP Omen 25i

Частота обновления 24,5-дюймового IPS-экрана монитора достигает 165 Гц, время отклика составляет 1 миллисекунду. Совместим с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Стоимость Omen 25i составляет $349, продажи стартуют в июле 2021 года.

МодельOMEN 25i
Диагональ дисплея24.5”
Тип матрицыIPS
Максимальная частота обновления165 Гц
Глубина цвета8 бит
Соотношение сторон16:9
Яркостьдо 450 нит
Разрешениедо 1920x1080 при 165 Гц
КонтрастностьСтандартная 1000:1
Динамическая: 12М:1
Частота опросаГоразонтальная: 31 кГц - 192 кГц (HDMI); 192 кГц (DP)
Вертикальная: 60-165 Гц
ПодсветкаСрок службы ламп подсветки: 30 тысяч часов
Тип подсветкиEdge-lit (боковая)
Поверхность дисплеяМатовая
Время отклика1 мс MPRT
Углы обзораГоризонтальные: 178°
Вертикальные: 178°
Адаптивная синхронизацияПоддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro
Поддержка HDRСертификат VESA DisplayHDR 400
Цветовой охват99% sRGB
90% DCI-P3
Порты1 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort 1.4
2 x USB-A 3.2 Gen 1
1 x USB-B
1 x Audio (разъём для наушников)