HP создала первый в мире монитор с функцией улучшения графики в играх
Модель получила название Omen 25i. Монитор имеет сразу несколько функций для улучшения пользовательского опыта в играх. Первая — Dynamic Crosshair — динамически меняет цвет прицела в зависимости от окружения, чтобы он не исчезал на фоне. Кроме того, прицел можно легко настроить под себя: выбрать ему цвет, форму и т.д.
Что касается того самого режима Game Remaster, то он накладывает улучшающие фильтры на игры с не самым высоким разрешением (сглаживание, расширенная цветовая палитра), и картинка выглядит качественнее. Ещё монитор поддерживает опцию Shadow Vision, которая делает более детализированной картинку в тёмных локациях. Также пользователь получает удобную платформу для самостоятельной настройки изображения.
Частота обновления 24,5-дюймового IPS-экрана монитора достигает 165 Гц, время отклика составляет 1 миллисекунду. Совместим с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Стоимость Omen 25i составляет $349, продажи стартуют в июле 2021 года.
|Модель
|OMEN 25i
|Диагональ дисплея
|24.5”
|Тип матрицы
|IPS
|Максимальная частота обновления
|165 Гц
|Глубина цвета
|8 бит
|Соотношение сторон
|16:9
|Яркость
|до 450 нит
|Разрешение
|до 1920x1080 при 165 Гц
|Контрастность
|Стандартная 1000:1
|Динамическая: 12М:1
|Частота опроса
|Горазонтальная: 31 кГц - 192 кГц (HDMI); 192 кГц (DP)
|Вертикальная: 60-165 Гц
|Подсветка
|Срок службы ламп подсветки: 30 тысяч часов
|Тип подсветки
|Edge-lit (боковая)
|Поверхность дисплея
|Матовая
|Время отклика
|1 мс MPRT
|Углы обзора
|Горизонтальные: 178°
|Вертикальные: 178°
|Адаптивная синхронизация
|Поддержка NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro
|Поддержка HDR
|Сертификат VESA DisplayHDR 400
|Цветовой охват
|99% sRGB
|90% DCI-P3
|Порты
|1 x HDMI 2.0
|1 x DisplayPort 1.4
|2 x USB-A 3.2 Gen 1
|1 x USB-B
|1 x Audio (разъём для наушников)