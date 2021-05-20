HP создала первый в мире монитор с функцией улучшения графики в играх

Модель получила название Omen 25i. Монитор имеет сразу несколько функций для улучшения пользовательского опыта в играх. Первая — Dynamic Crosshair — динамически меняет цвет прицела в зависимости от окружения, чтобы он не исчезал на фоне. Кроме того, прицел можно легко настроить под себя: выбрать ему цвет, форму и т.д.

Что касается того самого режима Game Remaster, то он накладывает улучшающие фильтры на игры с не самым высоким разрешением (сглаживание, расширенная цветовая палитра), и картинка выглядит качественнее. Ещё монитор поддерживает опцию Shadow Vision, которая делает более детализированной картинку в тёмных локациях. Также пользователь получает удобную платформу для самостоятельной настройки изображения.