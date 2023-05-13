HP свежим обновлением «сломала» некоторые принтеры пользователей

HP свежим обновлением «сломала» некоторые принтеры пользователейПроблема расследуется
Владельцы многофункциональных устройств (МФУ), которые совмещают в себе функции принтера, сканера, факса и копировального аппарата, серии HP OfficeJet Pro 9020e столкнулись с неприятной ситуацией: недавнее обновление прошивки вывело их устройства из строя.
Пользователи обратились на форум HP с жалобой на то, что их принтеры отображают синий экран и код ошибки 83C0000B, указывающий на проблему с программным обеспечением.
Проблема, похоже, широко распространена: более сотни комментариев от пострадавших пользователей из разных стран. Некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой после обновления прошивки с помощью Smart Update Manager.
Техническая поддержка HP признала наличие ошибки в программном обеспечении и расследует проблему, обещая дать ответ к 16 мая.