HP свежим обновлением «сломала» некоторые принтеры пользователей

Пользователи обратились на форум HP с жалобой на то, что их принтеры отображают синий экран и код ошибки 83C0000B, указывающий на проблему с программным обеспечением.

Проблема, похоже, широко распространена: более сотни комментариев от пострадавших пользователей из разных стран. Некоторые пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой после обновления прошивки с помощью Smart Update Manager.

Техническая поддержка HP признала наличие ошибки в программном обеспечении и расследует проблему, обещая дать ответ к 16 мая.