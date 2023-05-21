«HP удаленно окирпичила наши устройства!»: компания все еще не может исправить собственную ошибку

Компания заверила пострадавших пользователей, что принимает меры для решения проблемы: «наши команды усердно работают над устранением ошибки синего экрана, затрагивающей ограниченное число принтеров HP OfficeJet Pro 9020e», - сообщили BleepingComputer в компании.

В число затронутых принтеров входят различные модели серии HP OfficeJet 902x. Пользователи сообщают об ошибках «83C0000B» на экране устройства, которые и приводят к полному отказу системы. «HP удаленно окирпичила наши устройства!», – пишут пользователи на официальном форуме компании. Некоторые из них сказали, что HP вышлет им замену.

Люди сами пытаются искать решение, одно из них гласит, что можно обратиться за помощью в службу поддержки и отключить подключение к Интернету на своих принтерах до тех пор, пока не будет выпущено обновление прошивки.