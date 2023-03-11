HP заблокировала дешёвые неоригинальные картриджи в принтерах

11:00, 11 марта 2023
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HP заблокировала дешёвые неоригинальные картриджи в принтерахЧерез обновление прошивки
Пользователи принтеров HP сообщили, что компания через обновление прошивки полностью заблокировала использование картриджей сторонних производителей. Ранее HP уже сталкивалась с коллективными исками и подпортила себе репутацию из-за спорных обновлений, но это не помешало ей расширить такие практики.
Фото: Unsplash
Как рассказывают пользователи, принтеры больше не показывают сообщение «не могу гарантировать качество», а вместо этого полностью блокируют печать до тех пор, пока не будет установлен фирменный картридж HP.
Проблема появилась, в частности, на моделях OfficeJet 7740 и OfficeJet Pro 6970. Вероятно, обновление пришло совсем недавно, поскольку для многих пользователей отказ работать со сторонними картриджами стал неожиданностью.