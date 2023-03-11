HP заблокировала дешёвые неоригинальные картриджи в принтерах

Как рассказывают пользователи, принтеры больше не показывают сообщение «не могу гарантировать качество», а вместо этого полностью блокируют печать до тех пор, пока не будет установлен фирменный картридж HP.

Проблема появилась, в частности, на моделях OfficeJet 7740 и OfficeJet Pro 6970. Вероятно, обновление пришло совсем недавно, поскольку для многих пользователей отказ работать со сторонними картриджами стал неожиданностью.