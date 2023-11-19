HPE и Nvidia создали суперкомпьютер для ИИ: революция в скорости и масштабе

HPE и Nvidia создали суперкомпьютер для ИИ: революция в скорости и масштабеНа что он способен
Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила свое суперкомпьютерное решение для генеративного ИИ. Это готовое решение, предназначенное для крупных предприятий, исследовательских институтов и государственных организаций, включает в себя программный стек AI/ML, ведущие в отрасли технологии и передовую конфигурацию четырех ускорителей Nvidia Grace Hopper GH200.
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Это мощное решение предназначено для ускорения обучения и настройки моделей ИИ, включая большие языковые модели (LLM) и модели рекомендаций глубокого обучения (DLRM), с помощью суперкомпьютеров с жидкостным охлаждением и набора программ для ускорения AI/ML.
Сотрудничество HPE с NVIDIA направлено на обеспечение «беспрецедентного масштаба и производительности», обещая 2-3-кратное увеличение производительности системы. Решение, созданное для простоты и масштабируемости, отвечает растущему спросу на энергоэффективные рабочие нагрузки.
Суперкомпьютер HPE должен поступить в продажу в декабре этого года.