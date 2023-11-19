HPE и Nvidia создали суперкомпьютер для ИИ: революция в скорости и масштабе

Это мощное решение предназначено для ускорения обучения и настройки моделей ИИ, включая большие языковые модели (LLM) и модели рекомендаций глубокого обучения (DLRM), с помощью суперкомпьютеров с жидкостным охлаждением и набора программ для ускорения AI/ML.

Сотрудничество HPE с NVIDIA направлено на обеспечение «беспрецедентного масштаба и производительности», обещая 2-3-кратное увеличение производительности системы. Решение, созданное для простоты и масштабируемости, отвечает растущему спросу на энергоэффективные рабочие нагрузки.

Суперкомпьютер HPE должен поступить в продажу в декабре этого года.