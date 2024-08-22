Huawei бросила вызов доминированию Nvidia в области ИИ

В основе стратегии Huawei лежит ее вычислительная инфраструктура Ascend AI. Новейший чип компании, Ascend 910C, уже вызывает значительный интерес, а объем предварительных заказов превысил 2 миллиарда долларов.

Huawei утверждает, что по эффективности обучения чип не только соперничает с Nvidia, но и превосходит ее, а по показателям производительности превосходит чип Nvidia A100. Почти половина китайских крупноформатных моделей теперь работает на технологии Ascend, что лишь подчеркивает растущее влияние Huawei.

Амбиции Huawei не ограничиваются аппаратным обеспечением. Pangu Model 5.0, универсальная модель искусственного интеллекта, совершает прорыв в различных отраслях, от метеорологии до автономного вождения, предлагая возможности, выходящие за рамки традиционных приложений искусственного интеллекта, пишут Forbes. Кроме того, в операционную систему HarmonyOS NEXT интегрированы функции, основанные на искусственном интеллекте.