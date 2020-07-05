Компьютеры
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Huawei готовит к выпуску мониторы
Бюджетные в том числе
Китайский инсайдер заявил, что Huawei готовит к выпуску мониторы. О том, что компания может освоить новый для себя сегмент, стало известно ещё в феврале. Но до сих пор Huawei не представила ни одной модели.
По словам источника, Huawei выпустит мониторы для ПК в трёх ценовых категориях. Одна модель будет предназначена для бюджетного сегмента, другая — для среднего. Третий монитор будет высокотехнологичным и дорогим. Точная дата выпуска устройств пока неизвестна. Не исключается, что мониторы могут дебютировать вместе со смартфонами серии Mate 40.
Также источник говорит, что одна из моделей Huawei получит диагональ 32 дюйма. Кроме того, компания интегрирует мониторы в собственную экосистему, то есть они смогут легко подключаться к смартфонам Huawei.