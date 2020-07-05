Huawei готовит к выпуску мониторы

По словам источника, Huawei выпустит мониторы для ПК в трёх ценовых категориях. Одна модель будет предназначена для бюджетного сегмента, другая — для среднего. Третий монитор будет высокотехнологичным и дорогим. Точная дата выпуска устройств пока неизвестна. Не исключается, что мониторы могут дебютировать вместе со смартфонами серии Mate 40.

Также источник говорит, что одна из моделей Huawei получит диагональ 32 дюйма. Кроме того, компания интегрирует мониторы в собственную экосистему, то есть они смогут легко подключаться к смартфонам Huawei.