Huawei готовится к выпуску мониторов и компьютеров

Как пишет GSMArena, Huawei хочет выпускать плоские и изогнутые мониторы. Скорее всего, дисплеи для них будут поставлять TPV Technology и дочерняя компания BOE — BOEVT. Изогнутые мониторы будут предназначаться для игр. Их размеры будут колебаться между 27 и 34 дюймами. Плоских мониторов компания выпустит три модели. Больше подробностей об устройствах нет.

Что касается компьютеров, то от Huawei ожидаются ПК на собственном процессоре Kunpeng 920. В качестве операционной системы выступит китайская Unity Operating System. Сами ПК будет производить Foxconn. Первая партия устройств пойдёт корпоративным клиентам Huawei.