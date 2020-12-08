Huawei показала настольный компьютер в сборе с фирменным монитором

ПК, впрочем, получился мощным. В его основе лежат процессоры AMD Ryzen 7 4700G и Ryzen 5 4600G. Они имеют интегрированную графику Radeon. При этом пользователи могут сами вставить видеокарту и сделать компьютер мощнее. ПК оснащён 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Предлагаются варианты с SSD 256 ГБ или 512 ГБ, а также с жёстким диском на 1 ТБ.

Huawei будет поставлять компьютеры вместе с клавиатурой и мышью. В корпусе есть интеллектуальная система контроля температуры, которая автоматически регулирует скорость вентилятора. Ещё в комплекте идёт монитор. Это 23,8-дюймовая модель разрешением 1920 x 1080 пикселей.

У Huawei MateStation B515 есть порты USB Type-C, HDMI, VGA. Поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth.