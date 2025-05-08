Ожидается, что новинка дебютирует вместе с HarmonyOS PC — собственной операционной системой Huawei, которая заменит Windows на устройствах компании. Kirin PC, чип для компьютеров, по слухам, сравним по производительности с Apple M3 и использует 7-нм технологию производства. Дизайн устройства, очевидно, будет включать гибкий экран.

Запуск может состояться на крупной презентации в конце мая, возможно, вместе с другими устройствами, такими как Watch Fit 4 Pro. Компания пока не подтвердила слухи.