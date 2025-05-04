Huawei покажет в этом месяце свой первый чипсет для ПК

Kirin PC, вероятно, будет использоваться в ноутбуках MateBook и коммерческой серии Qingyun. Чип, созданный на 7-нм техпроцессе SMIC, может следовать архитектуре Apple M-серии, объединяя процессор, память и графический модуль для повышения эффективности. Ожидается, что чип получит название Kirin X90 и будет конкурировать с процессорами уровня Apple M3.

HarmonyOS, операционная система Huawei, заменит Windows. Запуск, вроде как, намечен на 22 мая на мероприятии в Китае, где также представят серию смартфонов Nova 15.

Официальных подтверждений пока нет, но анонс обещает быть знаковым.