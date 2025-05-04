Huawei покажет в этом месяце свой первый чипсет для ПК

Опубликовано 04 мая 2025, 10:301 мин.
Huawei покажет в этом месяце свой первый чипсет для ПКГотовит дебют Kirin X90 и HarmonyOS для компьютеров
Huawei может представить свой первый чип Kirin PC для компьютеров уже в мае этого года, одновременно с релизом HarmonyOS для ПК. Об этом сообщает Huawei Central, ссылаясь на инсайдера SmartPikachu. Новый процессор, слухи о котором ходят с прошлого года, станет частью стратегии Huawei по снижению зависимости от зарубежных технологий.
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Kirin PC, вероятно, будет использоваться в ноутбуках MateBook и коммерческой серии Qingyun. Чип, созданный на 7-нм техпроцессе SMIC, может следовать архитектуре Apple M-серии, объединяя процессор, память и графический модуль для повышения эффективности. Ожидается, что чип получит название Kirin X90 и будет конкурировать с процессорами уровня Apple M3.
HarmonyOS, операционная система Huawei, заменит Windows. Запуск, вроде как, намечен на 22 мая на мероприятии в Китае, где также представят серию смартфонов Nova 15.
Официальных подтверждений пока нет, но анонс обещает быть знаковым.