Huawei предложила инженерам TSMC втрое большую зарплату

Причина таких активных попыток привлечь сотрудников заключается в потребности Huawei в талантах, знакомых с современными технологиями производства. В то время как компания ограничена в производстве чипов на уровне 7 нм из-за санкций, конкуренты уже используют чипы на 3 нм. Huawei нацелена на разработку чипов на 5 нм и нуждается в инженерах, имеющих опыт работы с передовыми производственными процессами, и инженеры TSMC идеально подходят для этой задачи.