Huawei предложила инженерам TSMC втрое большую зарплату

Опубликовано 07 ноября 2024, 20:241 мин.
Huawei предложила инженерам TSMC втрое большую зарплатуДля улучшения производства чипов
Согласно отчетам, Huawei активно пытается привлечь инженеров TSMC, предлагая им зарплату в три раза выше их текущей. Несмотря на санкции США, ограничивающие доступ Huawei к передовым чипам, компания не планирует терять свою конкурентоспособность в производстве полупроводников. По данным французского издания Le Monde, Huawei всё ещё обращается к инженерам TSMC каждые три месяца через рекрутинговое агентство, предлагая высокие заработки и перспективные карьерные возможности.
Причина таких активных попыток привлечь сотрудников заключается в потребности Huawei в талантах, знакомых с современными технологиями производства. В то время как компания ограничена в производстве чипов на уровне 7 нм из-за санкций, конкуренты уже используют чипы на 3 нм. Huawei нацелена на разработку чипов на 5 нм и нуждается в инженерах, имеющих опыт работы с передовыми производственными процессами, и инженеры TSMC идеально подходят для этой задачи.