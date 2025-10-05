Huawei утверждает, что её вычислительные мощности в 3 раза эффективнее Nvidia

По его словам, в борьбе за лидерство в ИИ важнее не технологический процесс (5 или 7 нм), а именно производительность и качество вычислений. Клиенты больше заинтересованы в реальных результатах, а не в характеристиках самих чипов.

Huawei Cloud Service, отметил Чжан, способна генерировать 2400 токенов в секунду на одной видеокарте с задержкой всего 50 миллисекунд. По его словам, это делает вычислительные мощности Huawei в три раза эффективнее, чем у чипа Nvidia H20.

Компания активно развивает софт и вычислительные возможности, несмотря на ограничения из-за санкций США на использование зарубежных технологий. Сейчас Huawei планирует расширять свои мощности по всему миру. Чжан подчеркнул, что Китай становится центром ИИ-вычислений.