Huawei выпустит 256-ядерный процессор Kunpeng к 2028 году

В первом квартале 2026 года компания представит Kunpeng 950 в двух версиях: 96 ядер/192 потока и 192 ядра/384 потока. Эти процессоры будут поддерживать TaiShan 950 SuperPoD — систему с до 16 узлов и 48 ТБ памяти, предназначенную для замены устаревших мейнфреймов в финансовом секторе.

SuperPoD работает с распределённой базой данных GaussDB, обеспечивая до 2,9-кратного прироста производительности без изменения существующих настроек. Эта система рассматривается как потенциальная альтернатива западной Oracle Exadata.

Дальнейшие планы включают Kunpeng 960 с 256 ядрами и 512 потоками. Этот чип будет оптимизирован для виртуализации, контейнеров, биг дата и складских нагрузок. Второй вариант процессора получит улучшенную производительность на одно ядро — более чем 50% прироста для ИИ и баз данных, хвалится компания.

Бенчмарки MogDB показывают, что 256-ядерный Kunpeng способен обрабатывать до 4,8 млн транзакций в минуту с 768 соединениями.