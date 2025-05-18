Huawei выпустить более 700 тыс ИИ-чипов Ascend 910, несмотря на сложности

Опубликовано 18 мая 2025, 12:451 мин.
Huawei выпустить более 700 тыс ИИ-чипов Ascend 910, несмотря на сложностиС производством
Несмотря на ужесточение санкций США против Huawei и низкую эффективность производства у китайского завода SMIC, аналитики прогнозируют, что Huawei сможет продать более 700 тысяч процессоров Ascend 910 в 2025 году на китайском рынке.
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Ascend 910C считается серьёзной альтернативой Nvidia H100 — его мощность достигает 800 терафлопс, что составляет около 60% производительности конкурента. Однако SMIC испытывает сложности с выпуском чипов по 7-нанометровому техпроцессу, который используется в Ascend 910C, и эффективность производства там оценивается всего в 30%.
Американские ограничения не только затрудняют поставки Huawei, но и сказываются на продажах Nvidia в Китае, где недавно запретили поставки чипов H20.