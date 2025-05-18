Huawei выпустить более 700 тыс ИИ-чипов Ascend 910, несмотря на сложности

Ascend 910C считается серьёзной альтернативой Nvidia H100 — его мощность достигает 800 терафлопс, что составляет около 60% производительности конкурента. Однако SMIC испытывает сложности с выпуском чипов по 7-нанометровому техпроцессу, который используется в Ascend 910C, и эффективность производства там оценивается всего в 30%.

Американские ограничения не только затрудняют поставки Huawei, но и сказываются на продажах Nvidia в Китае, где недавно запретили поставки чипов H20.