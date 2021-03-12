Huawei выпустит свой первый настольный компьютер за пределами Китая

Источники пишут, что страница ПК MateStation S появилась на официальном сайте Huawei в Малайзии. Сообщается, что по сравнению с китайской версией глобальная получила другой корпус. Его габариты составляют 93 x 293 x 315,5 мм, а вес — 4,2 килограмма.

У компьютера также есть Wi-Fi и Bluetooth 5.0 модули. Из разъёмов на передней панели USB-A и USB-C, а также 3,5-мм разъём для наушников. Сзади имеется ещё четыре USB-A, HDMI, Ethernet и два выхода на мониторы.

В основе Huawei MateStation S лежит процессор AMD Ryzen 5 4600G. Есть 8 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, SSD на 256 ГБ. На компьютере идёт предустановленная система Windows 10. Есть поддержка функции Huawei Share.

Mate Station S продают с 23,8-дюймовым Full HD (1920 x 1080 пикселей) монитором. Сколько компьютер стоит, и когда появится в России, пока неизвестно.