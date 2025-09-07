Huawei запустила предзаказ роутера BE3 Pro+ с поддержкой Wi-Fi 7 и портами 2.5G

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:071 мин.
Huawei запустила предзаказ роутера BE3 Pro+ с поддержкой Wi-Fi 7 и портами 2.5GИграйте по Сети
Huawei представила новый роутер BE3 Pro+, который уже доступен для предзаказа в фирменном онлайн-магазине VMall. Стартовая цена устройства составляет 429 юаней. Первые поставки начнутся 13 сентября.
© Huawei
Особенности Huawei BE3 Pro+:
- Два порта 2.5G и два гигабитных Ethernet-порта.
- Поддержка Wi-Fi 7+ со скоростью до 3600 Мбит/с.
Чёрный корпус с четырьмя всенаправленными антеннами и отдельной дополнительной антенной для усиления сигнала.
По данным Huawei, новый роутер способен увеличить скорость слабого сигнала на 100%, а задержку сократить до 80%. Отдельные антенны помогают точнее направлять сигнал в сторону подключённых устройств.