Опубликовано 07 сентября 2025, 23:07
Huawei запустила предзаказ роутера BE3 Pro+ с поддержкой Wi-Fi 7 и портами 2.5G

Huawei представила новый роутер BE3 Pro+, который уже доступен для предзаказа в фирменном онлайн-магазине VMall. Стартовая цена устройства составляет 429 юаней. Первые поставки начнутся 13 сентября.
© Huawei

Особенности Huawei BE3 Pro+:

Два порта 2.5G и два гигабитных Ethernet-порта.

Поддержка Wi-Fi 7+ со скоростью до 3600 Мбит/с.

Чёрный корпус с четырьмя всенаправленными антеннами и отдельной дополнительной антенной для усиления сигнала.

По данным Huawei, новый роутер способен увеличить скорость слабого сигнала на 100%, а задержку сократить до 80%. Отдельные антенны помогают точнее направлять сигнал в сторону подключённых устройств.

