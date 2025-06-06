Hugging Face представила ИИ-модель для роботов, запускаемую даже на MacBook

SmolVLA была обучена на открытых наборах данных от сообщества и показал в тестах «отличные результаты». Управление роботами происходило как в симуляциях, так и в реальных условиях. При этом модель использует всего 450 миллионов параметров, что делает её компактной по сравнению с другими. Одной из особенностей SmolVLA является система, которая позволяет обрабатывать действия робота отдельно от того, что он «видит» или «слышит».

Модель уже доступна для скачивания, и один из пользователей успел протестировать её на стороннем роботизированном манипуляторе.