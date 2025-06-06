Hugging Face представила ИИ-модель для роботов, запускаемую даже на MacBook

Опубликовано 06 июня 2025, 10:401 мин.
Hugging Face представила ИИ-модель для роботов, запускаемую даже на MacBookКомпьютер якобы справится
Платформа Hugging Face выпустила новую модель искусственного интеллекта для робототехники под названием SmolVLA. Она настолько «лёгкая», что работает даже на обычном MacBook, а не только на мощных серверах, хвалится компания.
© Ferra.ru
SmolVLA была обучена на открытых наборах данных от сообщества и показал в тестах «отличные результаты». Управление роботами происходило как в симуляциях, так и в реальных условиях. При этом модель использует всего 450 миллионов параметров, что делает её компактной по сравнению с другими. Одной из особенностей SmolVLA является система, которая позволяет обрабатывать действия робота отдельно от того, что он «видит» или «слышит».
Модель уже доступна для скачивания, и один из пользователей успел протестировать её на стороннем роботизированном манипуляторе.