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Hyundai выпустила миниатюрный компьютер на Intel за 13 тысяч рублей
Практически карманный ПК получился
В сети достаточно незаметно прошел анонс нового миниатюрного компьютера от Hyundai. Устройство работает на базе процессора Intel, а его цена составляет 169 долларов или 13 тыс рублей.
Hyundai Mini PC 2020 Model (так называется мини-ПК) обнаружило издание FanlessTech. Устройство работает на базе процессора Celeron N4000, а за регуляцию его температуры отвечает пассивная система охлаждения. На заводе компьютер оснащают 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4 и постоянной SSD-памятью на 64 ГБ.
Размеры Hyundai Mini PC удивляют: коробочка имеет длину, ширину и высоту 165 х 135 х 32 мм соответственно. Также в корпусе устройства имеется несколько портов USB, один разъем USB-C и два видеовыхода — VGA и HDMI. Благодаря последнему, к слову, компьютер способен выводить изображение в 4К. Работает девайс под управлением Windows 10 Pro