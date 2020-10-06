Hyundai выпустила миниатюрный компьютер на Intel за 13 тысяч рублей

Размеры Hyundai Mini PC удивляют: коробочка имеет длину, ширину и высоту 165 х 135 х 32 мм соответственно. Также в корпусе устройства имеется несколько портов USB, один разъем USB-C и два видеовыхода — VGA и HDMI. Благодаря последнему, к слову, компьютер способен выводить изображение в 4К. Работает девайс под управлением Windows 10 Pro