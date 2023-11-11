Компьютеры
03:45, 11 ноября 2023
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И это они называют «супер»? Раскрыты параметры некоторых моделей GeForce RTX 40 Super

Не самый лучший прирост производительности

NVIDIA собирается выпустить свое новое семейство видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, презентация которого состоится в январе на выставке CES 2024. В линейку войдут три модели: GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, однако результаты тестов некоторых из них уже известны.

Флагманская модель RTX 4080 SUPER оснащена мощным графическим процессором AD103-400 с 10 240 ядрами, 320 TMU и 112 ROP. Благодаря 256-битному шинному интерфейсу и 16 Гбайт памяти GDDR6X он, как ожидается, превзойдет своего предшественника всего на 3-5%.

Не отстает от него и RTX 4070 Ti SUPER с 8 448 ядрами, 16 Гбайт памяти GDDR6 и 15%-ным приростом производительности по сравнению с не-SUPER вариантом, что уже лучше, если честно. В то же время RTX 4070 SUPER, оснащенная 7 168 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X, как ожидается, на 14% опередит не-SUPER-версию.

Планы по выпуску GeForce RTX 4090 SUPER были отложены из-за санкций, ограничивающих в некоторых регионах выпуск графических процессоров с частотой более 4800 ТГц.

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