И такие бывают: Интерпол накрыл группировку африканских хакеров

Операция, проходившая со 2 сентября по 31 октября 2024 года, была направлена против киберпреступников, занимающихся распространением программ-вымогателей, компрометацией деловой электронной почты, цифровым вымогательством и онлайн-мошенничеством. Операция охватила такие страны, как Нигерия, ЮАР, Кения и Сенегал.

Крупный арест был произведен в Сенегале, где власти задержали восемь человек, связанных со схемой Понци на сумму 6 миллионов долларов, включая пять граждан Китая. В ходе операции также было раскрыто мошенничество с виртуальными казино в Луанде, нацеленное на бразильских и нигерийских игроков.

Group-IB и «Касперский», партнеры из частного сектора, предоставили важные сведения, которые помогли выявить более 10 000 DDoS-атак и 3000 фишинговых доменов, исходящих из Африки.