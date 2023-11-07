i5-8400 против i3-12100: первый шестиядерный i5 против лучшего четырёхъядерного i3

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-пресетом и TAA. Средний FPS в ней равнялся 128 к/с (i5-8400) и 132 к/с (i3-12100F), в очень редких событиях - 68 к/с и 87 к/с соответственно.

Игра Spider-Man запускалась на очень высоких настройках графики с TAA. Средняя производительность в ней составила 92 к/с (i5) и 115 к/с (i3), в крайне редких событиях - 34 к/с и 32 к/с соответственно.

Starfield шла со средним пресетом. Частота кадров в этой игре в среднем находилась на уровне 52 к/с и 59 к/с (с i5-8400 и i3-12100F), в крайне редких событиях - 22 к/с и 31 к/с.

Игра The Witcher 3 шла с пресетом Ultra, HBAO+, SSR Low, TAAU. Средний FPS в ней составил 81 к/с (с i5-8400) и 110 к/с (с i3-12100F), FPS в очень редких событиях - 28 к/с и 48 к/с.

Вывод

В целом во всех играх лучше себя показывал i3-12100F. Если сравнивать среднюю производительность, то разница между i3-12100F и i5-8400 составила 18% (127 к/с и 108 к/с соответственно).

Тестовый стенд включал, помимо процессоров i5-8400 и i3-12100F, видеокарту RTX 2080 Ti. В бенчмарках DaVinci и Сinebench R20 процессор i3-12100F оказался быстрее конкурента.