Компьютеры
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IBM окончательно ушла из России

Всё больше компаний принимают такие же меры
В марте компания IBM объявила о временной приостановке работы в России. Теперь же IT-гигант заявил, что ушёл окончательно.
IBM окончательно ушла из России

СМИ сообщили, что IBM прекращает свои операции на территории России. После объявления перестал открываться и официальный сайт компании с российских IP-адресов.

Пока неясно, что теперь будет с сотрудниками российского офиса IBM. Не исключено, что некоторым предложили переехать в другую страну. В российском филиале компании работало около тысячи человек. В прошлом году компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода на российском рынке.

IBM является одним из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения. Ранее из России ушли и другие крупные компании, в том числе AMD, Intel, Apple, Microsoft, Samsung и др.

Источник:CNews
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