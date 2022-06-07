IBM окончательно ушла из России

СМИ сообщили, что IBM прекращает свои операции на территории России. После объявления перестал открываться и официальный сайт компании с российских IP-адресов.

Пока неясно, что теперь будет с сотрудниками российского офиса IBM. Не исключено, что некоторым предложили переехать в другую страну. В российском филиале компании работало около тысячи человек. В прошлом году компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода на российском рынке.

IBM является одним из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения. Ранее из России ушли и другие крупные компании, в том числе AMD, Intel, Apple, Microsoft, Samsung и др.