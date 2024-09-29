IBM открыла свой стек квантовых вычислений для сторонних разработчиков

Последние объявления компании описывают поддержку шести функций сторонних разработчиков, классифицированных на две основные группы.

Первая группа включает в себя автономные приложения, предназначенные для пользователей без опыта, сосредотачиваясь на расчетах энергии основного состояния молекул и выполнении оптимизаций. Вторая группа направлена на оптимизацию существующего квантового оборудования, решая распространенные ошибки, которые могут возникать во время выполнения. Q-CTRL, ключевой партнер, предоставляет программные решения, которые подавляют ошибки на различных стадиях выполнения квантовых схем.

Майкл Биркук, генеральный директор Q-CTRL, подчеркнул важность их методов, которые являются независимыми от оборудования и применимы к различным типам кубитов. Их ПО манипулирует свойствами микроволновых импульсов и улучшает преобразование алгоритмов в операции с затворами, позволяя выполнять более сложные алгоритмы.