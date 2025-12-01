iFixit назвал худшие устройства с выставки CES 2025

Опубликовано 13 января 2025, 12:451 мин.
iFixit назвал худшие устройства с выставки CES 2025Раскритиковал проблемы конфиденциальности и ремонтопригодности
iFixit провела четвертую ежегодную «анти-церемонию награждения» на выставке CES, назвав наименее ремонтопригодные, наиболее инвазивные и неэкологичные технологические продукты года. Среди главных нарушителей оказалось смарт-кольцо стоимостью 2200 долларов с батареей, которой хватает только на 500 зарядов, что, как отметил Кайл Виенс из iFixit, невозможно починить, не разрушив устройство.
© Worst in Show awards 2025
Среди других заслуживающих упоминания устройств — детская люлька Revol стоимостью 1200 долларов, которую критикуют за чрезмерное количество функций наблюдения, таких как камера и микрофон, а также инициатива Samsung «AI Home», позволяющая пользователям отвечать на телефонные звонки через бытовые приборы, такие как стиральные машины и холодильники. Умный холодильник LG получил награду «Худший на выставке».
Что касается безопасности, то маршрутизаторы TP-Link были названы худшими по уровню безопасности.
Ирония мероприятия заключалась в том, что, критикуя эти продукты, YouTube во время прямой трансляции показывал рекламу этих продуктов.