iFixit назвал худшие устройства с выставки CES 2025

Среди других заслуживающих упоминания устройств — детская люлька Revol стоимостью 1200 долларов, которую критикуют за чрезмерное количество функций наблюдения, таких как камера и микрофон, а также инициатива Samsung «AI Home», позволяющая пользователям отвечать на телефонные звонки через бытовые приборы, такие как стиральные машины и холодильники. Умный холодильник LG получил награду «Худший на выставке».

Что касается безопасности, то маршрутизаторы TP-Link были названы худшими по уровню безопасности.

Ирония мероприятия заключалась в том, что, критикуя эти продукты, YouTube во время прямой трансляции показывал рекламу этих продуктов.