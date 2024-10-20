iFixit разобрали VR-шлем *Meta Quest 3S и «нашли» внутри *Quest 2 2020 года

Несмотря на использование устаревших деталей, Quest 3S отличается значительным улучшением: она оснащена двумя ИК-датчиками для картирования глубины, которые превосходятQuest 3 в условиях низкой освещенности. Под управлением процессора Qualcomm Snapdragon XR2, Quest 3S также поддерживает новые контроллеры Touch Plus, дебютировавшие вMeta Quest 3.

С ценой в $ 299.99, шлем предлагает бюджетную и добротную альтернативу Quest 3, который стоит $ 499.99, обеспечивая при этом простоту ремонта благодаря доступным запчастям отQuest 2.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена