iFixit разобрали VR-шлем *Meta Quest 3S и «нашли» внутри *Quest 2 2020 года

Опубликовано 20 октября 2024, 19:541 мин.
iFixit разобрали VR-шлем *Meta Quest 3S и «нашли» внутри *Quest 2 2020 годаМощное и бюджетное обновление с компонентами *Quest 2
Недавний разбор *Meta Quest 3S от iFixit показал, что гарнитура включает несколько компонентов от своего предшественника, *Quest 2. Разбор выявил, что *Quest 3S использует линзы Френеля, полностью совместимые с линзами *Quest 2, а также тот же механизм настройки межзрачкового расстояния и один ЖК-экран вместо двух, как в Quest 3.
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Несмотря на использование устаревших деталей, Quest 3S отличается значительным улучшением: она оснащена двумя ИК-датчиками для картирования глубины, которые превосходятQuest 3 в условиях низкой освещенности. Под управлением процессора Qualcomm Snapdragon XR2, Quest 3S также поддерживает новые контроллеры Touch Plus, дебютировавшие вMeta Quest 3.
С ценой в $ 299.99, шлем предлагает бюджетную и добротную альтернативу Quest 3, который стоит $ 499.99, обеспечивая при этом простоту ремонта благодаря доступным запчастям отQuest 2.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена