Компьютеры
Опубликовано 14 ноября 2024, 13:30
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iFixit увидели внутри нового Mac mini «ремонтопригодное будущее»

Несмотря на компактный дизайн
Новый Apple Mac mini, хотя и имеет более компактный дизайн, по данным разборки iFixit, имеет «ремонтопригодное будущее». Стало ясно, что устройство удивительно легко разобрать — нижняя крышка крепится к клипсами, которые можно легко отсоединить. После снятия крышки пользователи могут получить доступ к таким компонентам, как батарея CMOS, которую можно заменить, просто открутив два винта.
iFixit увидели внутри нового Mac mini «ремонтопригодное будущее»

© iFixit

Выделяется термическая конструкция Mac mini: большой вентилятор втягивает холодный воздух из основания и циркулирует его через компоненты. Примечательно, что версия с чипом M4 Pro имеет более крупный медный радиатор, чем базовая версия с M4. Также в устройстве есть заменяемый модуль памяти, хотя апгрейд может быть сложным из-за проприетарности модулей. iFixit успешно заменил модули памяти между двумя Mac mini, подтвердив возможность апгрейда.

Разборка также показала съемные порты USB-C и разъем для наушников на передней панели. Плата с логикой защищена медным слоем для лучшего теплоотведения, а RAM в чипе M4 припаяна. В целом, iFixit присвоил новому Mac mini оценку ремонтопригодности 7, отметив легкость замены ключевых компонентов и подчеркнув, что у устройства есть «светлое и ремонтопригодное будущее».

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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