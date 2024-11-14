iFixit увидели внутри нового Mac mini «ремонтопригодное будущее»

Выделяется термическая конструкция Mac mini: большой вентилятор втягивает холодный воздух из основания и циркулирует его через компоненты. Примечательно, что версия с чипом M4 Pro имеет более крупный медный радиатор, чем базовая версия с M4. Также в устройстве есть заменяемый модуль памяти, хотя апгрейд может быть сложным из-за проприетарности модулей. iFixit успешно заменил модули памяти между двумя Mac mini, подтвердив возможность апгрейда.

Разборка также показала съемные порты USB-C и разъем для наушников на передней панели. Плата с логикой защищена медным слоем для лучшего теплоотведения, а RAM в чипе M4 припаяна. В целом, iFixit присвоил новому Mac mini оценку ремонтопригодности 7, отметив легкость замены ключевых компонентов и подчеркнув, что у устройства есть «светлое и ремонтопригодное будущее».