Игрок отправил магазину торт после года ожидания видеокарты NVIDIA и наконец получил её

Покупатель из Польши отправил торт в компанию, у которой сделал заказ на видеокарту. Чуть позже он связался с пекарней и рассказал, что торт был настолько вкусным, что ретейлер наконец прислал ему заказанную год назад видеокарту.

Имена покупателя и продавца неизвестны, но издание Videocardz предположило, что в истории участвовал магазин X-kom. Его почтовый индекс совпадает с почтовым индексом исходного заказа на торт. У магазина и раньше были проблемы с выполнением заказов.