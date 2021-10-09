Игрок отправил магазину торт после года ожидания видеокарты NVIDIA и наконец получил её

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Игрок отправил магазину торт после года ожидания видеокарты NVIDIA и наконец получил еёСчастью, видимо, нет предела
Видеокарты NVIDIA RTX 3080 вышли ещё в сентябре 2020 года, но некоторые люди до сих пор ждут, когда магазины доставят их. Один из таких клиентов даже заказал торт, чтобы отпраздновать год ожидания. И это, внезапно, помогло ему.
Покупатель из Польши отправил торт в компанию, у которой сделал заказ на видеокарту. Чуть позже он связался с пекарней и рассказал, что торт был настолько вкусным, что ретейлер наконец прислал ему заказанную год назад видеокарту.
Имена покупателя и продавца неизвестны, но издание Videocardz предположило, что в истории участвовал магазин X-kom. Его почтовый индекс совпадает с почтовым индексом исходного заказа на торт. У магазина и раньше были проблемы с выполнением заказов.