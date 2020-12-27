Игроки стали покупать меньше процессоров Intel

Сообщается, что за месяц доля процессоров AMD в компьютерах на Windows среди пользователей Steam выросла на 0,72% и составила 26,51%. Что касается Intel, то модели компании потеряли соответствующую долю. На ПК с Linux ситуация похожая: доля AMD увеличилась в ноябре на 0,94%, а доля Intel упала на 0,92%.

В целом, в период с июня 2019 по ноябрь 2020 года доля процессоров Intel уменьшилась почти на 10%. Теперь она составляет 73,09%. А вот доля моделей AMD выросла до 26,91%.