Компьютеры
Сегодня 14:47
Игроки стали покупать меньше процессоров Intel
Доля AMD растёт
Цифровой магазин Steam поделился статистикой за ноябрь. Стало понятно, что число игровых ПК на процессорах Intel уменьшается. Игроки стали переходить на платформы AMD.
Сообщается, что за месяц доля процессоров AMD в компьютерах на Windows среди пользователей Steam выросла на 0,72% и составила 26,51%. Что касается Intel, то модели компании потеряли соответствующую долю. На ПК с Linux ситуация похожая: доля AMD увеличилась в ноябре на 0,94%, а доля Intel упала на 0,92%.
В целом, в период с июня 2019 по ноябрь 2020 года доля процессоров Intel уменьшилась почти на 10%. Теперь она составляет 73,09%. А вот доля моделей AMD выросла до 26,91%.