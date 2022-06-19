Игровой монитор Huawei с 2K и 165 Гц продают по минимальной цене

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Игровой монитор Huawei с 2K и 165 Гц продают по минимальной ценеЗа 21 тысячу
Игровой 27-дюймовый монитор Huawei MateView (модель GT XWU-CBA) продают на официальном сайте компании с хорошей скидкой. Дешевле вы его нигде не найдёте.
В обычное время Huawei продаёт монитор за 26 999 рублей. Но сейчас его можно купить за 20 999 рублей Чтобы получилась такая скидка, нужно ввести в корзине промокод «A6000MV». Как обычно, все скидки актуальны только на момент публикации новости. Проверяйте акции и наличие товара самостоятельно.
Монитор Huawei оснащён 27-дюймовым изогнутым 2K-экраном с частотой обновления 165 Гц. У него есть сертификат защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland. Из портов имеются USB Type-C × 1 (только для источника питания), HDMI 2.0 × 2 и DP1.2 × 1.