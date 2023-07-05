Игровой монитор почти за 200 тысяч рублей желаете? А Red Magic считает, что да

Игровой монитор почти за 200 тысяч рублей желаете? А Red Magic считает, что даЗато разрешение 5120 на 1440
Компания Red Magic представила 49-дюймовый игровой монитор Magic Realm с QD-OLED экраном от Samsung. Цена на этот монитор пока не разглашается, но Samsung ранее представила свой монитор с таким же экраном за 15 999 юаней (около 200 тысяч рублей). Так что Magic Realm вряд ли будет сильно дешевле.
Что касается технических характеристик, в мониторе используется 49-дюймовая QD-OLED дисплей с соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R. Он может похвастаться разрешением 5120x1440, частотой обновления 240 Гц, 99% цветовым охватом DCI-P3 и быстрым временем отклика 0,03 мс. Он также совместим с технологиями FREE-SYNC и G-SYNC.
Что касается возможностей подключения, монитор оснащен интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-C мощностью 90 Вт. Кроме того, он оснащен двойными стереодинамиками мощностью 5 Вт.