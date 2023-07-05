Игровой монитор почти за 200 тысяч рублей желаете? А Red Magic считает, что да

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Компания Red Magic представила 49-дюймовый игровой монитор Magic Realm с QD-OLED экраном от Samsung. Цена на этот монитор пока не разглашается, но Samsung ранее представила свой монитор с таким же экраном за 15 999 юаней (около 200 тысяч рублей). Так что Magic Realm вряд ли будет сильно дешевле.